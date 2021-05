Sofia Liberato mostra seu carrão Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 06:29

Aos 17 anos, Sofia Liberato, uma das filhas do apresentador Gugu Liberato, está de carro novo. Ela contou a novidade na noite de quinta-feira (20) em seu Instagram e revelou o apelido do possante: "Apresento pra vocês o 'coisa'. Meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus", escreveu.

O modelo comprado por Sofia é um luxuoso Dodge Charger. O valor varia entre US$ 30,2 mil (cerca de R$ 160 mil) até US$ 80,9 mil (mais de R$ 427 mil), dependendo do modelo, acessórios e funções.