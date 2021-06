Prefeito Welberth Rezende esteve com o governador Cláudio Castro neste sábado em Miguel Pereira, falando sobre o enfrentamento da Covid-19. - Foto: Reprodução.

Prefeito Welberth Rezende esteve com o governador Cláudio Castro neste sábado em Miguel Pereira, falando sobre o enfrentamento da Covid-19.Foto: Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/06/2021 21:04 | Atualizado 26/06/2021 21:15

MACAÉ - Durante o Fórum de Gestão Pública e Debate do Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, realizado neste sábado (26), em Miguel Pereira, no Sul Fluminense, o prefeito Welberth Rezende recebeu do Secretário Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, a garantia de que Macaé receberá mais vacinas contra a Covid-19 para garantir a imunização das pessoas do grupo prioritário, além da população em geral.



Na ocasião, o prefeito apresentou ao Secretário dados do Ministério da Saúde e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) que comprovam que Macaé recebe remessas de vacinas, no quantitativo por habitantes, inferior ao encaminhado pelo Estado para os demais municípios da região.



“O secretário nos informou que essa questão já começaria a ser resolvida neste sábado, com a entrega de uma nova remessa de vacinas. E que também nos próximos lotes, mais doses serão enviadas para a cidade, com objetivo de garantir a complementação de vacinas para grupos prioritários e população em geral”, afirmou o prefeito. Também presente no encontro, o governador do Estado, Cláudio Castro também garantiu a entrega de uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 e parabenizou o prefeito Welberth Rezende pela parceria.



“Às vezes a oportunidade que a gente tem de ajustar as coisas é exatamente esse diálogo. Temos um prefeito aguerrido, que luta pelo seu povo, amigo, parceiro, que demonstra para a gente as falhas, a gente consegue corrigir e nessa parceria a gente vai levando todas as cidades do estado a dias melhores”, declarou Castro. Por sua vez, o prefeito Welberth Rezende agradeceu ao governador pela agilidade na regularização da remessa de imunizantes.

“Hoje tivemos uma boa notícia, falamos sobre enfrentamento da Covid-19 e sobre o número de vacinas insuficientes. As doses a mais serão entregues ainda neste sábado. Agradeço governador Cláudio Castro que cobrou no governo federal, para que nos recebêssemos o número de doses excedentes para complementar a vacinação”, destacou o prefeito.

Macaé já cumpriu as principais etapas prioritários na vacinação da primeira dose dos grupos definidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) registrando até o momento a vacinação de mais de 70 mil pessoas com a primeira dose e 22 mil com a segunda dose.