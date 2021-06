PF e MP fazem operação contra quadrilha responsável por monopólio de cigarros contrabandeados - Divulgação / PF / Arquivo

PF e MP fazem operação contra quadrilha responsável por monopólio de cigarros contrabandeadosDivulgação / PF / Arquivo

Por Anderson Justino

Publicado 24/06/2021 07:28 | Atualizado 24/06/2021 12:54

Rio - As polícias Federal e Civil, o Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Receita Federal deflagram nesta quinta-feira (24) a 'Operação Fumus' para prender criminosos que monopolizaram a comercialização ilegal de cigarros no Rio de Janeiro, impondo a violência. Entre os principais alvos estão os irmãos Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilsinho, e Cláudio Nunes Coutinho, primos de Hélio Ribeiro de Oliveira, o Helinho, presidente de honra da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. Adilsinho e o irmão não foram encontrados e são considerados foragidos.

Ao todo, são 40 pessoas denunciadas, 34 mandados de prisão preventiva e 75 mandados de busca e apreensão expedidos. O irmão de Helinho, João ribeiro de Oliveira, e mais seis policiais militares também estão entre os denunciados. Quatro pessoas foram presas. Entre elas, os PMs Flávio Lúcio de Oliveira Lemos e Adriano Teixeira.

Publicidade

Investigações apontam que entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020 o bando obteve um lucro de mais de R$ 9 milhões, rendendo cerca de R$ 1,5 milhão por mês. O grupo age obrigando pequenos comerciantes a venderem cigarros de marca C-One, da Companhia Sulamericana de Tabacos, com sede em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Procurada, a assessoria de imprensa da Grande Rio disse que não iria comentar sobre o caso. O DIA tenta contato com a Companhia Sulamericana de Tabacos.

Publicidade

As investigações tiveram início em 2019 e, além da organização criminosa, apuram o cometimento de diversos outros crimes, entre eles: extorsão, roubo, corrupção, lavagem de dinheiro, duplicada simulada e delitos tributários. Os lucros oriundos da comercialização ilegal dos cigarros eram obtidos por meio de roubo e extorsão de comerciantes; e os demais crimes praticados para sustentar e manter a atividade delituosa da organização.

A operação emprega mais de 300 policiais federais, além de promotores e agentes do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e policiais da Corregedoria da Polícia Civil.

Publicidade

Em nota, a Polícia Civil informou que "a Corregedoria da Polícia Civil participou da operação de hoje, que apura fatos que aconteceram em gestões passadas. A Polícia Civil, na atual gestão, tem como uma de suas metas auxiliar no aumento da arrecadação fiscal do estado. Para isso, entre outras ações, está o foco na repressão ao contrabando de cigarros, especialmente nas fronteiras do estado, onde vem fomentando sua atuação de combate e repressão".

Já a Polícia Militar informou que atuou em conjunto na operação. "A Corregedoria da Polícia Militar já tem procedimentos apuratórios internos em aberto para averiguar os policiais militares envolvidos no caso. A corporação seguirá colaborando com as investigações. Ressaltamos que o Comando da Corporação não compactua com possíveis desvios de conduta ou excessos cometidos por seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos".

Publicidade

De acordo com a PF, o bando atua em áreas dominadas por traficantes ou por milícias.

SAIBA QUAIS SÃO OS PONTOS

Publicidade

Na capital:



- Barra da Tijuca

- Ilha do Governador

- Madureira

- Maré

- Pavuna

- Penha

- Recreio

Outras cidades:



- Campos

- Duque de Caxias

- Macaé

- Magé

- Niterói

- Nova Friburgo

- Nova Iguaçu

- Paty De Alfares

- Rio Bonito

- São Gonçalo