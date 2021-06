Centra de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 24/06/2021 12:20 | Atualizado 24/06/2021 15:14

Rio - Três pessoas da mesma família, sendo duas crianças de 3 e 4 anos e a avó delas, sofreram queimaduras depois de um acidente em uma fogueira de São João. O caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (24), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Testemunhas relataram que todos estavam no quintal da família, no bairro Caramujo, e brincavam próximos a uma fogueira.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas por parentes e vizinhos.

As duas crianças foram levadas para o Hospital Pediátrico Getúlio Vargas Filho, o Getulinho. Por conta da gravidade das queimaduras, precisaram ser transferidas para o setor de queimados do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), na cidade vizinha, São Gonçalo. As meninas passaram por cirurgias, mas ainda não foi divulgado o estado de saúde delas.

Já a avó, identificada inicialmente como Jaqueline dos Santos, foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), em Niterói. Seu estado de saúde é considerado estável.