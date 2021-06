Confusão entre guardas municipais e ambulantes na Penha, Zona Norte do Rio - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 14:31

Rio - Agentes da Guarda Municipal entraram em confronto com ambulantes que resistiram à retirada de barracas de camelô na Avenida Braz de Pina, na Penha, Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira. Guardas municipais chegaram ao local com um caminhão para remover as barracas que ficam em frente ao supermercado Guanabara.



Ao perceberem a ação, os ambulantes tentaram impedir que os materiais fossem levados, disparando objetos contra as equipes, que revidaram com spray de pimenta e gás lacrimogêneo, também chamados de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO).



Houve confusão e comerciantes precisaram fechar as portas dos estabelecimentos para proteger os clientes. Em um dos vídeos recebidos pelo DIA, é possível ver pessoas correndo tentando se proteger do confronto.

Retirada de camelôs na Penha gera conflito entre ambulantes e Guarda Municipal.

Pouco antes de iniciar a ação, a Guarda Municipal havia anunciado que equipes do Grupamento Tático Móvel estariam atuando em missões de ordenamento urbano no Centro do Rio e também na Penha Circular, na Zona Norte. Procurada, a Polícia Militar e a Polícia Civil ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Até o momento, não há informações de feridos.

Em atualização.