Guarda Municipal do Rio já atendeu 179 mulheres e realizou mais de 700 acolhimentos em três meses - Divulgação / Robert Gomes

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 11:50

Rio - A Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) realizou em três meses de atuação o atendimento a 179 mulheres vítimas de violência e 767 acolhimentos, que se caracteriza pelo atendimento humanizado por meio de visitas domiciliares ou por telefone. O projeto, iniciado em março, é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) e conta com 31 guardas municipais e apoio de quatro viaturas adesivadas com faixas na cor lilás e a logomarca do programa.