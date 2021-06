Rio de Janeiro ao amanhecer - fotografia de Carlos Monteiro - Fotografias: Carlos Monteiro

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 12:36 | Atualizado 24/06/2021 12:36

Rio - O primeiro fim de semana de inverno na capital será de clima ensolarado e sem sinal de chuva. De acordo com o Clima Tempo, as temperaturas devem oscilar entre os 15ºC a 30ºC durante os próximos dias.

Nesta quinta-feira o dia no Rio amanheceu com intensa névoa. O tempo continuará estável em todo o estado com termômetros alcançando os 26ºC durante a tarde.

No entanto, já entre esta segunda e terça-feira da semana que vem, uma nova frente fria deve alcançar o estado e o tempo pode mudar, voltando a ficar chuvoso e apresentando queda nas temperaturas.