Por O Dia

Publicado 01/07/2021 10:34 | Atualizado 01/07/2021 10:35

Rio - Aos 24 anos, a modelo Paula Lima foi eleita a Bela do Corinthians 2021 pelo site Famosos Online . A gata protagonizou um ensaio sensual com a faixa e até revelou uma fantasia sexual.

"Transar na arquibancada enquanto o jogo está rolando. Só acho difícil eu conseguir realizar, pois quando o público puder voltar aos estádios, eles ficarão cheios. Também sempre foi difícil jogo do Timão vazio, eu teria que ir a outro jogo", brinca.

Paula, que também foi musa do Corinthians em 2018 e destaque da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2020, ficou conhecida quando passou a vender fotos e vídeos completamente nua pelo Instagram durante a quarentena. A lista de clientes da jovem conta até com jogador de futebol. Ela prefere preservar a identidade do atleta.

A ideia de postar o conteúdo para os assinantes através da função Melhores Amigos do Instagram Stories surgiu depois que ela notou que colegas de profissão estavam lucrando dessa maneira.