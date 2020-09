Após ter vídeo banido, Anitta posta novamente imagens em que deixa toalha cair

São Paulo - A cantora Anitta resolveu provocar os fãs para divulgar sua nova música ‘Me gusta’. A poderosa postou um vídeo em que aparece no banheiro só de toalha dançando de forma bem sensual e, quando deixa a toalha cair, os seguidores são surpreendidos com a imagem do maquiador da artista, Renner Souza, que aparece dançando sem camisa. O vídeo foi banido do Instagram por nudez.

Anitta resolveu postar novamente só que em outra rede social. “O outro vídeo foi banido no Instagram por nudez, vou postar no Twitter”, escreveu a cantora aparentemente surpresa com o fato da gravação ter sido retirada do ar.

Além do vídeo original, a artista postou uma nova versão no Instagram e desta vez o maquiador aparece com uma camiseta branca.