Tainá Galvão e Flávio PortellaReprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 09:11

Rio - Tainá Galvão compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto ao lado do marido, Flávio Portella, para celebrar os dez anos de união. A filha de Fábio Jr. e Cristina Kartalian se declarou ao amado e não poupou elogios.

"Hoje completamos 10 anos. Ele tem sacadas geniais, que vem de uma sensibilidade única. A gente ri de coisas que ninguém entenderia, e quando não estou bem, é só ele que eu quero do meu lado. Ainda cheiro o perfume dele todo dia quando vou arrumar a casa, e sinto saudades toda noite enquanto ele não chega", começou.

"Com ele eu não o sinto a necessidade de ser compreendida, porque ele já me conhece. Ele retribui meus defeitos e fragilidades com sua generosidade altruísta, o que torna a minha complexidade, livre. Essa é a maior satisfação que a nossa união me traz, e a maior compensação que uma pessoa pode ter ao dividir a vida com outra. Eu te amo, Flávio Portella, meu amor", finalizou.