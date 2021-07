Ludmilla é uma das cantoras a se apresentar no Prêmio Sim à Igualdade Racial - Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 19:51 | Atualizado 30/06/2021 19:55

Ludmilla conseguiu na Justiça uma medida protetiva que determina que seu pai, Luiz Antônio Silva, se afaste dela.

Segundo a assessoria de Ludmilla informou à revista "Quem", Luiz Antônio já foi intimado e o batalhão da PM notificado para "observância do cumprimento da decisão".

Luiz passou 16 anos na cadeia por praticar roubo e foi solto há dois. Ele recebia ajuda mensal da filha, que foi cortada recentemente.

No início do ano, Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, revelou que Luiz se aproximava dizendo que queria estreitar os laços com a filha. "Não aguento mais ficar sendo ameaçada. Não consigo entender uma pessoa que não tem dinheiro para comer, mas consegue uma advogada para tentar ferrar a minha filha, dizendo que o pai está com depressão por causa dela".