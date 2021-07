Giulia Costa e Flavia Alessandra - Reprodução

Publicado 30/06/2021 18:17 | Atualizado 30/06/2021 18:20

Giulia Costa compartilhou um momento divertido ao lado da mãe, Flávia Alessandra, nesta quarta-feira, nas redes sociais.

No vídeo publicado pela jovem, de 21 anos, Giulia chama a mãe de "velhinha" e recebe uma resposta da atriz.



Giulia citou o fato da mãe já ter idade para se vacinar contra o coronavírus. Além disso, ela também revelou que a mãe passou a usar o leitor digital, para aumentar as letras do celular.

"Flavia Alê adquiriu um leitor digital. Porque dona Flavinha foi vacinada, está ficando velhinha, e não enxerga direito mais", disse Giulia.

"Vou ler tudo aqui agora em letras bem grandes... ai, meu pai! Estou ficando madura, Giulia", disse Flavia.



"Desejo que todos tenham a chance da vacina e de sentir a esperança renascendo. Agradeço aos profissionais de saúde e da ciência. Acreditem na ciência! Defendam o SUS! Não escolham qual vacina tomar! Se atentem ao prazo da segunda dose", alertou a atriz.