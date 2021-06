Felipe Neto - Reprodução

Felipe NetoReprodução

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 16:45 | Atualizado 30/06/2021 16:57

Rio - Felipe Neto fez uma publicação, nesta quarta-feira (30), em que responde questionamentos do motivo pelo qual o influenciador não doa sua fortuna para pessoas pobres, apesar das críticas constantes ao acúmulo excessivo de dinheiro. O youtuber explicou que é contra o sistema capitalista de uma forma geral e não vê efeito prático nas cobranças que recebe.

fotogaleria

Publicidade

“Gente, eu fiquei rico, eu não fiquei burro. Vira e mexe aparece um liberal assim, falando essas coisas pra mim: ‘Ué, tu não critica o excessivo acúmulo de capital? Então por que você não doa tudo o que você tem?’. Porque eu fiquei rico, eu não fiquei estúpido", declarou o empresário de 33 anos.

Para o influenciador, o problema principal está em um pequena parcela da população do Brasil e do mundo explorar o trabalho de outras pessoas com o objetivo de enriquecer. Felipe ainda manifestou sua decepção com aqueles que estão na posição de "explorado" e, ainda assim, defendem a forma dos ricos de ganhar dinheiro.

Publicidade

"Eu doar tudo o que tenho não vai melhorar em nada! Nada! A minha crítica é ao sistema inteiro. Pior que isso é o pobre que defende o rico. É o pobre que fala assim: 'O certo é isso mesmo! Eu gosto de ser explorado pra alguém ser muito rico. Eu me amarro, fico felizasso'", ironizou o youtuber.

Confira o vídeo abaixo:

"Por que você não doa todo o seu dinheiro?" pic.twitter.com/1rvA8pup88 — Felipe Neto (@felipeneto) June 30, 2021