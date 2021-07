Kelly Key adianta a segunda dose da vacina contra a covid-19 - Ag. News

Kelly Key adianta a segunda dose da vacina contra a covid-19Ag. News

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 08:49 | Atualizado 02/07/2021 08:52

Rio - A cantora Kelly Key, de 38 anos, tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19 na tarde desta quinta-feira. Kelly Key havia tomado a primeira dose da AstraZeneca no final de maio. O prazo para a nova dose seria de 12 semanas, mas a cantora reduziu o período para cinco semanas por recomendação médica.

fotogaleria

Publicidade

"Hoje foi dia da minha segunda dose da vacinação. Estou bem feliz, agora de fato estou imunizada! O que me deu direito a isso foi o aumento da dose do meu imunossupressor. Infelizmente minha psoríase voltou e, para aumentar a dose, preciso fazer as vacinações primeiro. A antecipação foi uma solicitação médica. Agora sim posso continuar com o meu tratamento normalmente, aumentando a dose tenho fé que vai dar tudo certo", explicou a cantora nas redes sociais.