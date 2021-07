Joaquim Lopes, ator. - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 18:54 | Atualizado 01/07/2021 18:56

Joaquim Lopes usou as redes sociais para comemorar a alta do pai, Antônio Lopes. Pelo Instagram, o ator informou que o pai estava internado há 38 dias após testar positivo para coronavírus.

"Há mais ou menos uns 40 dias, ele e a minha mãe [Laura Helena Lopes] foram diagnosticados com Covid. Foi um baita susto, ele está com 87 anos e minha mãe com 82. Foi um pu** susto, enfim. Tiveram que ser internados, tiveram melhoras e pioras, dias bons e dias ruins. Graças a Deus não precisaram ser entubados e, hoje, os dois estão se reunindo pela primeira vez em 38 dias", disse ele.



"Eu consegui visitá-los somente na semana passada, estava há 30 dias sem vê-los, só falando pelo telefone. E no começo fiquei uns 12 dias sem nem falar no telefone. Então, vocês imaginam o meu desespero. Eu ficava só pensando que eu queria muito que eles pudessem segurar as netinhas deles no colo, que eles ainda não conseguiram fazer isso, e agora vão conseguir. Estou muito feliz, primeiro dia que eu acordo em muito tempo respirando aliviado", comemorou.

Joaquim também contou que seu Antônio e dona Laura tomaram as duas doses da vacina contra a Covid-19. "Graças ao bom Deus que eles tinham tomado as duas doses. Eu tenho certeza que se eles não tivessem tomado, não estariam aqui. Se você está tendo essa oportunidade, vacine-se, por favor. Vacina com a que tiver, não vamos ficar com essa palhaçada de escolher vacina. Toma a que tiver", aconselhou ele.