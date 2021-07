Ivete Sangalo - Reprodução

Por iG

Publicado 01/07/2021

A cantora baiana Ivete Sangalo recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta quinta-feira (1), em Salvador (BA).



Ivete Sangalo estava em uma fazenda no interior de São Paulo e desembarcou na capital baiana para se vacinar. A cantora não escondeu a felicidade ao receber a primeira dose do imunizante e publicou um vídeo em seu perfil no Instagram. "Um dia tão esperado. A vacina salva vidas! #vivaosus. Obrigada a Tay que aplicou a vacina com todo o carinho do mundo", disse Ivete.



Recentemente, a cantora fez uma postagem lamentando 500 mil mortes por causa do coronavírus e foi taxada de isenta na web. Após a repercussão do acontecimento, a cantora protestou publicamente contra o presidente Jair Bolsonaro.



