Alyson Stoner é conhecida por ter atuado em filmes como 'Doze é Demais' e 'Camp Rock' - Reprodução/Instagram

Alyson Stoner é conhecida por ter atuado em filmes como 'Doze é Demais' e 'Camp Rock'Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:07

Rio - Alyson Stoner, famosa por atuar em "Doze é Demais" e "Camp Rock", da Disney, se abriu ao contar como foi sua experiência ao buscar um tratamento de "reversão sexual", mais conhecido como a "cura gay". A atriz norte-americana de 27 anos revelou conflitos internos que enfrentou quando se apaixonou por uma mulher pela primeira vez.

fotogaleria

Publicidade

"Eu me senti presa, péssima, senti que tudo estava errado comigo, embora eu, no fundo do meu coração, só quisesse ser uma devota seguidora de Deus", relatou, em entrevista à revista "Insider". "Então, ouvir de pessoas que você confia, respeita e admira, que você é podre e abominável e está marcada pelo diabo por causa da sua posição em Hollywood, leva você a uma espiral. Pelo menos pra mim, eu só queria fazer a coisa certa", desabafou a artista.

Alyson se assumiu como parte da comunidade LGBTQIA+ em 2018 e, atualmente, se identifica como pansexual. Quando era mais jovem, a atriz e dançarina chegou a procurar uma "terapia de reversão" conduzida por pastores, que a artista afirma ser dolorosa até hoje.

Publicidade

"Minha mente nem quer pensar nisso. Minhas pernas começam a tremer só de pensar em reviver um pouco daquilo. Eu sei em primeira mão o quão perigoso isso foi pra mim como alguém que tinha acesso a terapia e outras formas de apoio", declarou Alyson, que é fundadora de um movimento que busca disseminar informações sobre saúde mental e emocional, denominado "Movement Genius" ("movimento gênio", em inglês).

"E eu ainda estava pensando se minha vida valia a pena ser vivida. Se tudo em mim estava errado, então porque seria bom me ter por perto? Eu comecei a me ver como alguém que só fazia mal aos outros", confessou, acrescentando que pessoas podem ter pensamentos suicidas quando lidam com esse "tratamento".

Publicidade

"Os perigos são mensuráveis. Mesmo se alguém sair disso [dessa experiência] e disser: 'Ei, não, estou vivendo uma ótima vida', há cicatrizes ali. Existem sombras", opinou a atriz. "Então, sim, ainda não sou capaz de voltar e detalhar o que aconteceu, o que é um indicador de como aquele capítulo foi difícil para mim", encerrou.