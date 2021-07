Adriane Galisteu relembra foto nas Ilhas Maldivas - Reprodução Internet

Adriane Galisteu relembra foto nas Ilhas MaldivasReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 13:47

Rio - Adriane Galisteu postou no Instagram, nesta quinta-feira, uma foto de sua viagem para as Ilhas Maldivas. No registro, a apresentadora do "Power Couple" faz topless em meio a um cenário paradisíaco. "Aquele TBT que não precisa de explicação", escreveu Galisteu na legenda da imagem.

"Marzão! Ceuzão! Corpão! Fotão!", elogiou um seguidor. "Divina obra prima pra se admirar", disse outra pessoa. Recentemente, a apresentadora revelou que vivia fora da realidade e fazia gastos abusivos antes de se casar com o marido, Alexandre Iódice.

"Com a chegada do Alexandre na minha vida, me caiu uma fichona. Eu arrumei um homem que bota rumo na minha vida assim. Bota o meu pé no chão. É um cara que não é deslumbrado com a minha história. Ele me admira, mas ele não é deslumbrado. Ele é um cara que rala, que trabalha com a família dele também. Acorda cedo, volta tarde... Então, a gente tem uma vida bem normal. E isso é uma coisa que eu não tinha", disse.