Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 13:28 | Atualizado 01/07/2021 13:32

Rio - Arcrebiano, mais conhecido como Bil, revelou alguns detalhes do seu relacionamentos com os outros ex-participantes do "BBB21". O modelo de 30 anos abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, nesta quarta-feira (30), e foi direto ao matar a curiosidade dos fãs sobre a vida pós-"BBB".

Quando questionado sobre o contato com "todos os ex-BBBs", Bil afirmou: "Só com os verdadeiros". O jovem também esclareceu que não faz parte de nenhum grupo de conversas com os ex-colegas de confinamento. Além disso, Arcrebiano negou que aparecerá no documentário sobre a trajetória de Juliette Freire após ser coroada a campeã do "BBB21".