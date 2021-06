Arcrebiano, o Bil, do BBB 21 e do No Limite - Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 09:55

Rio - Parece que Arcrebiano gostou da brincadeira. Após participar do 'Big Brother Brasil 21' e do 'No Limite', ambos no primeiro trimestre deste ano, o jovem deixou as portas abertas para participar de mais um reality show.

E pelo visto, as propostas estão chegando e Bil parece estar na mira de outras produções. Ao ser perguntado, em suas redes sociais, sobre a possibilidade de integrar o elenco de mais um reality show, o jovem deixou a possibilidade em aberto. "Fiquem de olho", prometeu Arcrebiano.