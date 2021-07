Vin Diesel - Reprodução

Publicado 01/07/2021 11:44

Rio - O Phoenix Suns venceu os Los Angeles Clippers por 130 a 103 no último jogo das Finais da Conferência Oeste, nesta quarta-feira, e avança para a Final da NBA. Mas não foi só vitória do time do Arizona que repercutiu nas redes sociais.

Torcedor ilustre na arquibancada, Vin Diesel foi prestigiar o jogo decisivo e o look, bem, o look escolhido deu o que falar. A clássica camiseta regata foi a escolha do ator para o evento e os fãs, claro, não perdoaram. "O Vin Diesel vai para qualquer lugar de regata, não é possível", disse um seguidor. "Será que ele tira essa roupa pra dormir?", perguntou uma fã. "Ele ia resolver esse jogo em um racha", brincou outro seguidor se referindo a franquia 'Velozes e Furiosos'.

