Torcedores do Flamengo Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 19:32

Rio - Com milhões de torcedores espalhados pelo mundo, a torcida do Flamengo tem mais um motivo para comemorar. Nesta semana, o jornal 'Marca', da Espanha, colocou a nação Rubro-Negra como a quarta melhor torcida do mundo. Nas Américas, os adeptos do clube carioca lideram, visto que os três primeiros da lista são Raja Casablanca-MAR, Ah Ahly e Zamalek, do Egito.

Os outros brasileiros mais bem ranqueados da lista são Grêmio (8º), Palmeiras (17º) e Corinthians (26º). O Espérance-TUN completa o top-5. Mesmo fora dos estádios por conta da pandemia da Covid-19, a torcida do Rubro-Negro segue sendo reconhecida internacionalmente. No próximo domingo, o Flamengo entra em campo para decidir a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras.