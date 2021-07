Adriano Imperador - Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 10:56

Rio - O frio chegou para valer no Sudeste. E carioca que é carioca sofre quando a temperatura fica abaixo dos 20 graus. Pelas redes sociais, o ex-jogador Adriano brincou sobre a chegada da frente fria. Deitado no sofá com um cobertor, o Imperador fez graça e divertiu os seguidores.

"Bem quentinho enrolado na coberta ui ui kkkk", escreveu o ídolo do Flamengo. A foto que, em 12 horas, ultrapassava as 50 mil curtidas, ainda rendeu os melhores comentários. "Se agasalha Habib!", escreveu um fã. "Nem cobertor aguenta és", disse outro seguidor.

Confira a postagem: