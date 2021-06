Avenida Presidente Vargas, foto de arquivo - Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 06:22 | Atualizado 30/06/2021 08:49

Rio - O carioca que acordou mais cedo nesta quarta-feira (30) já tirou do armário aquele agasalho guardado para viagens e dias especiais. A madrugada foi gelada e a previsão é que continue assim. Segundo o Alerta Rio, a temperatura deve ficar entre 13ºC e 19ºC durante a manhã. A menor temperatura mínima alcançada nesta quarta, até o momento, foi às 7h30, quando os termômetros registraram 12,5ºC no Alto da Boa Vista, segundo o Alerta Rio. A temperatura ainda pode diminuir ao longo do dia.

PREVISÃO DO TEMPO | de acordo com o @AlertaRio, a quarta-feira será de tempo instável, com céu encoberto a nublado e previsão de chuva fraca a moderada, isolada, no período da manhã. Mínima de 13°C e máxima de 19°C. Veja: https://t.co/v7lXL134OS pic.twitter.com/7UmZR7zD4v — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 30, 2021

O deslocamento de uma frente fria pelo estado mantém o tempo instável, com previsão de céu encoberto a nublado, com chuva fraca a moderada, isolada, durante a manhã. Durante a madrugada houve registro de vento moderado de 45 km/h. O INMET (Instituto Nacional de Metereologia) prevê manhãs geladas até domingo, e o Rio pode ter o dia mais frio do ano até o fim da semana.

A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca na cidade do Rio, entre a tarde da última terça-feira (29) até quinta (1). As ondas podem chegar entre 2,5m e 3m de altura.