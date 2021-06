A discussão sobre o aumento no valor da passagem alcançou o Trend Topics do Twitter, com mais de 1190 menções. Foi o maior reajusta nos últimos sete anos de acordo com levantamento feito pelo DIA - Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 08:28 | Atualizado 30/06/2021 08:29

Rio - Passageiros que precisam utilizar os trens da Supervia sofrem mais um dia com transtornos no sistema ferroviário. Nesta quarta-feira, por conta de um acesso indevido à via férrea, os trens estão aguardando ordem de circulação nas proximidades da estação Senador Camará. Os intervalos desse ramal estão irregulares. As partidas especiais de Campo Grande para a Central estão saindo, excepcionalmente, da estação Bangu.

No ramal Saracuruna-Gramacho , também nesta terça-feira uma ocorrência de sinalização fez com que passageiros precisassem fazer transferência na estação de Campos Elíseos. Os trens circulavam em intervalos irregulares.



A partir desta quinta-feira, a passagem para embarcar nos trens da Supervia passam a valer R$5,90.