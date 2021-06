Na última quinta-feira, furto de cabos causou suspensão no ramal Belford Roxo da SuperVia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

29/06/2021

Rio - Um problema de sinalização causa dor de cabeça aos usuários da Supervia que embarcam no trecho Saracuruna-Gramacho na manhã desta terça-feira (29). Passageiros precisam fazer transferência na estação de Campos Elíseos, e os trens apresentam intervalos irregulares.

Segundo a Supervia, o problema permanece apenas entre Saracuruna-Gramacho. A viagem de Gramacho até a Central não foi afetada e tem intervalo médio de 11 minutos. Técnicos estão trabalhando para normalizar o problema e passageiros são avisados por meio do sistema de áudio das estações e vagões. A Polícia Militar informou que atua de forma preventiva no local, através do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer).

No ramal Santa Cruz, a Supervia informou que realiza "uma vistoria na via nas proximidades da estação Augusto Vasconcelos com o objeto de garantir a segurança operacional". Assim, trecho entre Bangu e Campo Grande está temporariamente suspenso. As estações Senador Camará, Santíssimo e Campo Grande estão fechadas para embarque e desembarque

Estamos realizando uma vistoria na via nas proximidades da estação Augusto Vasconcelos com o objeto de garantir a segurança operacional. No momento, a operação do ramal Santa Cruz ficará da seguinte forma:



Central do Brasil Bangu

Campo Grande Santa Cruz



(+) — SuperVia (@SuperVia_trens) June 29, 2021

