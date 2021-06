Viaduto do Gasômetro - REPRODUÇÃO TWITTER

Viaduto do GasômetroREPRODUÇÃO TWITTER

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 06:08 | Atualizado 29/06/2021 06:32

Rio - Um acidente no Viaduto do Gasômetro, na altura do Into, no Centro, deixou dois mortos na madrugada desta terça-feira (29). Os dois homens estavam a bordo de uma motocicleta, que bateu na mureta do viaduto. A pista, que chegou a ser fechada em uma das faixas, já está liberada.

O acidente aconteceu por volta de 1h30. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da CET-Rio, em apoio ao trânsito, estiveram no local. A Polícia Civil realizou perícia. Uma pista do Gasômetro chegou a ser interditada durante a madrugada, mas já está totalmente liberada no início da manhã desta terça. O trânsito, no entanto, segue intenso no Viaduto do Gasômetro e nas demais vias da região.

Publicidade