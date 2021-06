Pfizer - REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 07:16 | Atualizado 29/06/2021 07:32

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio autorizou que gestantes que receberam primeira dose de AstraZeneca contra a Covid-19 tomem a segunda dose de Pfizer. O anúncio foi feito durante a madrugada desta terça-feira (29) pelo secretário Daniel Soranz, nas redes sociais, e foi baseado em recomendações do comitê científico da prefeitura. Para receber as vacinas diferentes, as gestantes deverão ser orientadas pelos seus médicos.

A segunda dose deve ser aplicada doze semanas após a primeira. "Seguindo a recomendação do nosso comitê: As gestantes que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca poderão, mediante avaliação dos riscos e benefícios com seus médicos, realizar a segunda dose com a vacina da Pfizer 12 semanas após a primeira dose", escreveu o secretário municipal de Saúde.

Soranz publicou um mapa que aponta que dez países recomendam, e outros quatro autorizam, a aplicação de Pfizer como segunda dose de AstraZeneca: Alemanha, Suécia, Portugal, Noruega, Dinamarca, França, Finlândia, Chile, Canadá e Coreia recomendam a mistura de doses; Espanha, Inglaterra, Itália e Emirados Árabes autorizam.

Em maio, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) chegou a orientar temporariamente os estados pela suspensão da vacinação de gestantes com a AstraZeneca, após a divulgação de um caso de evento adverso, mas retomou a vacinação no dia seguinte.

Nesta terça-feira, a capital vacina pessoas de 46 anos - mulheres pela manhã e homens à tarde. Na quarta, 45 anos; na quinta, 44; na sexta, 43; e no sábado, 43 anos ou mais.