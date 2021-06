Debate sobre visibilidade LGBTQIA+ na Câmara Municipal do Rio - Renan Olaz/Divulgação

Debate sobre visibilidade LGBTQIA+ na Câmara Municipal do RioRenan Olaz/Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 07:52

Rio - A Câmara Municipal do Rio realizou, na noite da última segunda-feira (28), um debate sobre a visibilidade LGBTQIA+ no ambiente legislativo da cidade. O evento "Construindo uma cidade diversa: uma agenda de políticas públicas LGBTQIA+ para o Rio de Janeiro" deu espaço para falas do consultor LGBTI na The International Institute on Race, Equality and Human Rights, Isaac Porto; o coordenador executivo de Diversidade Sexual do Rio de Janeiro, Carlos Tufvesson, além da vereadora do Rio, Tainá de Paula (PT), e da vereadora de Niterói Benny Briolly (Psol).

"É raro ter uma mulher negra LGBTQI+ nesta Casa. A última foi brutalmente assassinada. O ódio à diversidade, a guerra cultural que travamos se fez presente quando a palavra ‘gênero’ foi retirada do Plano Municipal de Educação, em 2017. Este é um mês de orgulho mas também de resistência, para sairmos dos quatro anos de obscurantismo que tomou conta desta cidade", comentou a vereadora Tainá de Paula, que promoveu o debate.

Publicidade

"As leis chegam nas esquinas de prostituição onde as bixas brigam por programas de R$50 para comprar arroz? Essa lei chega aonde? Ela é para quem? As iniciativas têm que ser pensadas de forma coletiva e ampla para que se materializem, para que resolvam as questões de classe e de raça", completou a vereadora niteroiense Benny Briolly.

A Câmara entregou Moções de Congratulações e Louvor a cariocas que militam pela visibilidade LGBTQIA+, como a ex-líbero da seleção brasileira de vôlei Fabi. "Era quase inimaginável pensar que estaríamos vivendo um momento como este hoje há uns anos atrás. Queria que minha filha de dois anos estivesse aqui para ouvir o que foi dito. Com certeza ela será mais uma aliada na nossa luta".