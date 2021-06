Nanda Costa e Lan Lanh estão grávidas de gêmeas - @duhartefotografia

Nanda Costa e Lan Lanh estão grávidas de gêmeas@duhartefotografia

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:45

Rio - Nanda Costa celebrou o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ agradecendo aos seus fãs pelo apoio recebido após anunciar a gravidez de seu primeiro filho com Lan Lanh, no "Fantástico" do último domingo. Nesta segunda-feira (28), a atriz compartilhou uma publicação emocionante em que ignora os ataques homofóbicos sofridos desde a revelação

fotogaleria

Publicidade

“Estamos radiantes com essa onda gigante de amor que estamos recebendo de todos os lados! Hoje é o dia intencional do orgulho LGBTQIA+! Somos puro amor, orgulho e gratidão, multiplicados da cabeça aos pés! As mamães agradecem profundamente a cada um de vocês que vibraram e vibram positivamente com a boa nova!”, começou a atriz de 34 anos.

“Que tudo de lindo que emanam para nossa família volte para as suas em abundância! O amor sempre vence! Nós somos fortes, estamos confiantes que dias mulheres estão por vir! E desejamos aos que não têm fé, saúde e tranquilidade. Porque como diz Gil: ‘Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar!’. Acreditem na vida, acreditem no amor”, pediu Nanda na legenda da publicação em que exibe o barrigão.

Publicidade

Confira a postagem: