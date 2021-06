Jamie e Britney - Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 17:14 | Atualizado 28/06/2021 17:15

Jamie Lynn Spears, irmã mais nova de Britney Spears, falou sobre as críticas que vem recebendo após o depoimento da cantora. Na ocasião, Jamie foi criticada por não apoiar a artista e não defendê-la publicamente.

Em um vídeo, no Instagram, Jamie afirmou que apoia a irmã em seu pedido de tutela. "Eu só não abordei este assunto antes porque eu senti que, até que minha irmã pudesse falar e dizer o que ela sentiu que precisava dizer publicamente, esse não era meu lugar e nem a coisa certa a se fazer. Agora que ela falou claramente o que precisava dizer, eu sinto que posso seguir seus passos e dizer o que eu sinto que preciso dizer", disse.

"Ela é minha irmã mais velha, antes dessa porcaria. Eu não ligo se ela quer fugir para uma floresta e ter zilhões de bebês no meio do nada, ou se ela quer voltar e dominar o mundo como ela já fez várias vezes antes, porque eu não tenho nada a ganhar ou perder de qualquer forma. Essa situação não me afeta de jeito nenhum, porque eu sou apenas a irmã dela que só está preocupada com sua felicidade", continuou.

"Minha irmã sabe que eu a amo e a apoio. Essa é a única pessoa a qual devo qualquer coisa. Eu não sou minha família, eu sou eu mesma. Estou falando por mim mesma. Estou muito orgulhosa dela por usar sua voz, por solicitar um novo conselho, como eu já havia sugerido a ela há muitos anos. Ah, não em uma plataforma pública, mas em uma conversa pessoal entre duas irmãs. Estou muito orgulhosa que ela tenha dado esse passo", disse.

Por fim, Jamie disse que apoia qualquer decisão que Britney tomar. "Se encerrar a tutela e voar para Marte ou seja lá o que for mais que ela quer fazer para ser feliz, eu a apoio completamente porque eu apoio minha irmã, eu amo minha irmã. Sempre amei. Contanto que ela esteja feliz. Então, vamos continuar orando. É isso".