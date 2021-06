João Luiz - Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 17:04 | Atualizado 28/06/2021 17:09

Rio - João Luiz, do "BBB21", usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (28), para falar sobre comentários que têm incomodado o professor. Apesar de ter sido anunciado como novo apresentador do programa "Entrevista", do Canal Futura , e de já ter estreado no comando de um quadro do "Trace Trends", o ex-brother relata que ainda recebe mensagens criticando sua suposta "falta de conteúdo".

"Caraca, não importa o que eu faço as pessoas sempre tentam me diminuir. Eu tô trabalhando pra caramba, acabei de estrear um programa, em setembro sai outro, e tem gente que fica falando que eu não tenho conteúdo, que eu sou isso que sou aquilo. Ai gente, que saco viu", declarou João Luiz em postagem no Twitter.

Nos comentários da publicação, fãs e colegas famosos demonstraram seu apoio ao ex-BBB. "Como alguém que começou na internet aos 17 anos eu posso garantir isso simplesmente é uma fase que nunca vai passar. Não é sobre você. Você é maravilhoso", disse Clarice Falcão. Arthur Picoli, ex-colega de confinamento de João, também deixou um recado para o professor: "Sei que é difícil, mas tenta relevar irmão", aconselhou.

"Tem tanto conteúdo que em cada lugar que você aparece fala sobre um assunto diferente, apresenta programa de educação e se monta de drag, fala sobre racismo num papo f*da e tuita sobre divas. Você é multitalentos e muito necessário", afirmou um seguidor.