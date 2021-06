Yasmin Brunet e Gabriel Medina completam um ano de relacionamento - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 16:26 | Atualizado 28/06/2021 16:27

Yasmin Brunet abriu a caixinha de perguntas no Instagram e não se intimidou com nenhuma. Em uma das respostas, a modelo, inclusive, revelou que aguenta as "calúnias" que fazem por amar muito.



Em uma das perguntas, um internauta quis saber como ela aguenta as fofocas que saem sobre seu relacionamento com Gabriel Medina.

"Como é que você aguenta tanta calúnia? Deus te proteja, florzinha", perguntou o seguidor.



"Porque sei que a verdade sempre aparece e Deus vê tudo", iniciou ela.

"E não é por mim que eu aguento, não. É por alguém que amo", finalizou.