Por iG

Publicado 28/06/2021 16:15

Rio - A captura e morte de Lázaro Barbosa gerou polêmica nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) falou sobre o assunto e recebeu uma resposta irônica de Felipe Neto. No Twitter, Bolsonaro disse: "CPF cancelado!", o jargão policial que significa que uma pessoa foi morta e teve o documento cancelado.

Em resposta, Felipe Neto comentou: "É para a gente torcer pela morte de todo assassino e/ou genocida? É só para eu entender como funciona sua cabeça, porque eu sempre torço pela justiça, mas se você está dizendo que é para torcer pela morte, eu fico confuso".

Eu tenho medo dessa turma.



Se eles acham q todo sujeito responsável por mortes deve ser assassinado...



Imagina o q eles acham q deve ser feito com o Bolsonaro.



Cruzes...



A não ser q eles tenham genocida de estimação. Será? Tipo "esse a gente mata", "esse a gente elege"? — Felipe Neto (@felipeneto) June 28, 2021

O influenciador e empresário é um dos grandes críticos a Bolsonaro nas redes sociais. Na semana passada, ele compartilhou com fãs um vídeo dançando empolgado a música ' Bolsonaro vai cair ', após o presidente ter o nome citado na CPI da Covid-19.

Na ocasião, ele publicou uma mensagem de 'boa noite' aos seguidores com um vídeo dançando a música. No mesmo dia, ele voltou ao Twitter e fez um apelo para os jovens que irão completar 16 anos em 2022, para que tirem o título de eleitor.

"Se você vai fazer 16 anos (no) ano que vem, ou já fez, por favor, eu te peço do fundo do meu coração, tire o seu título de eleitor. O seu voto vai mudar o Brasil. Faça isso por tudo que passamos nesses anos. Por tudo que vivemos. Tire seu título", disse.