Thales Bretas, Déa Lúcia e Paulo Gustavo Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 19:11 | Atualizado 28/06/2021 19:12

Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, fez uma publicação sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado nesta segunda-feira.

No Instagram, Déa publicou uma foto ao lado do filho Paulo Gustavo e do marido do humorista, Thales Bretas. Na legenda, a mãe do humorista fez um pedido ao filho, que morreu em maio, em decorrência a complicações da covid-19.

"Toda forma de amor vale a pena. A mãe que ama seus filhos acolhe e protege. Meu filho meu orgulho. Olhe por nós", escreveu Déa.







