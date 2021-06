Essa foi a maior consulta realizada através do Colab no país e o maior processo participativo da cidade - Imagem Arquivo

Publicado 28/06/2021 17:53

Rio - O ator Paulo Gustavo foi homenageado na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova York, nos EUA, neste domingo (27). A irmã do comediante, Juliana Amaral, compartilhou uma foto de um cartaz visto durante a passeata que estampava o rosto do humorista.

A foto foi publicada originalmente pela figurinista Claudia Kopke e, então, repostada por Juliana em seus Stories. Emocionada, a produtora escreveu: "Meu Deus", com emojis chorando e corações em seguida. O cartaz exibido na imagem pede para que o nome do humorista não seja esquecido.

Paulo Gustavo faleceu no dia 4 de maio por complicações da covid-19. O ator deixou o esposo, Thales Bretas, e dois filhos, Romeu e Gael.