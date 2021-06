Bruno Gagliasso - Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 17:52 | Atualizado 28/06/2021 17:54

Bruno Gagliasso fez uma publicação sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+. No post, publicado no Instagram, o ator fez uma reflexão sobre a data e sobre a criação dos filhos. Bruno é pai de Titi, Bless e Zyan, frutos de seu relacionamento com Giovanna Ewbank.

"Eu ainda não sei o que os meus filhos vão querer fazer, quem eles vão querer amar, quais serão os seus desejos. Eles são crianças e essa conversa vai rolar com o passar dos anos. A única coisa que tenho certa é que eles serão ouvidos, acolhidos e respeitados, independente de suas escolhas e vivências", começou.

"E que lutarei para que o mundo faça o mesmo. Este dia, onde celebramos o #OrgulhoLGBT, fala sobre a resistência de pessoas que sofrem preconceito por serem quem são. Mas também fala sobre nós, pais e mães, pessoas heterossexuais, sobre nossas relações e conversas com nossos filhos. Aproveite a data e reflita sobre como você age sobre esse tema. Reveja expressões carregadas de homofobia. Repense como você lida com a afetividade do outro, e como seus filhos entendem o amor. Crie adultos livres de preconceito e faça a diferença pro mundo. A gente tá vivendo um período muito duro, mas pode mudar isso. Basta o amor nos guiar", finalizou o ator.

