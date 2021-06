Cauã Reymond - Reprodução

Cauã ReymondReprodução

Por iG

Publicado 28/06/2021 16:48 | Atualizado 28/06/2021 16:54

O ator Cauã Reymond, que foi casado com a atriz Grazi Massafera de 2007 até 2013, parabenizou sua ex pelo seu aniversário através das redes sociais. Grazi completou 39 anos nesta segunda-feira (28).



fotogaleria

Publicidade

Reymond usou os stories do seu perfil oficial no Instagram para realizar a homenagem. "Feliz aniversário. muita saúde e muitos anos de vida", disse o ator.



Cauã e Grazi são pais da pequena Sofia, de 9 anos. Eles foram casados durante seis anos (de 2007 até 2013). Atualmente, os dois gravam juntos a novela "Um Lugar ao Sol", da Globo, que deve estrear em novembro deste ano.



Publicidade

Grazi Massafera, que celebra aniversário no Dia do Orgulho LGBTQIA+, pediu aos seus seguidores mais apoio para a comunidade. "Então, hoje em vez de celebrar eu venho pedir para que fiquemos atentos e ajudar: se você puder doar, qualquer quantia, a quem precisa e está em situação de vulnerabilidade indico dois projetos: em São Paulo o @coletivotrans_sol ensina mulheres trans e travestis por meio da moda e da costura, bonecaria e artesanato. Eles têm uma oficina e uma loja que você pode comprar produtos lindos e feitos com amor e afeto. É incrível. Já aqui no Rio, a @casanem_ acolhe LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social e precisa de ajuda a tornar jovens potentes e com a possibilidade de encontrarem uma família e projetos diversos, inclusive profissionalizantes. Faça sua doação, esse será meu melhor presente de aniversário!", escreveu Grazi.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)