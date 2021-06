Vera Fischer e Pabllo Vittar - Montagem

Vera Fischer e Pabllo VittarMontagem

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 15:13

Rio - Vera Fischer celebrou o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+ com uma homenagem emocionante para Pabllo Vittar, nesta segunda-feira (28). A atriz de 69 anos reconheceu a importância de se falar da violência que esta minoria sofre no Brasil, porém preferiu destacar a importância da drag queen para a cultura nacional.

fotogaleria

Publicidade

"Amores, não quero comemorar um dia de orgulho falando das mortes absurdas e do preconceito criminoso que ainda existe no Brasil. Não quero! Apesar de saber que é fundamental alertar e denunciar. Quero celebrar esse dia tão importante para os LGBTQIA+ falando dela, a Pabllo Vittar", começou Vera, em seu Twitter.

"Como é significativa sua presença em todas as mídias nesse nosso tempo! Ela é talento, superação, beleza, sucesso e o mais importante: referência! Viva a diversidade! Viva a representatividade!", escreveu a artista sobre a cantora de 27 anos.

Publicidade