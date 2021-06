Juliette Freire colocou lentes de contato nos dentes - Reprodução/Instagram

Publicado 28/06/2021 10:33

Rio - Juliette Freire, campeã do "Bi Brother Brasil", revelou que ainda não gastou nada do prêmio conquistado no reality show. Em entrevista ao "Fantástico", a advogada contou. "[Não gastei nada], nem R$ 1 ainda", disse com bom humor.

Durante sua participação na revista eletrônica, a sister ainda comentou a estreia de seu documentário, "Você Nunca Esteve Sozinha - O Doc de Juliette", que será disponibilizado na terça-feira (29) no Globoplay -- plataforma de streaming da Globo. "Eu tô com o documentário 24 horas comigo, tem todo o trabalho, toda a equipe [trabalhando comigo]. O público vai conhecer a minha vida, de onde eu vim, porque eu sou assim e o que eu quero fazer", disse.

Com três agendas -- trabalho, publicidade e pessoal -- para administrar, Juliette revela que sente apenas um arrependimento: o de não passar tanto tempo com a família. "Queria ter passado mais tempo com os meus irmãos, com o meu pai, eu não consegui", lamentou.