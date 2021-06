Zezé Motta - Reprodução

Publicado 28/06/2021 09:58

Rio - A atriz e cantora Zezé Motta completou 77 anos neste domingo e celebrou o marco com um registro audiovisual no Instagram. No vídeo, ela surge cantando "Oração ao Tempo", de Caetano Veloso, e fazendo reflexões sobre a vida.

"Com que idade me sinto? Na verdade, eu nunca pensei nisso. Eu raramente me lembro que tenho 76 anos, quer dizer, hoje, 77 anos. A gente sempre acha que não vai chegar até aqui, e não é que cheguei? Tenho muita disposição. Não tenho medo da velhice. Coleciono histórias, momentos, lembranças. Eu me cuido bem, a dor está lá na esquina e já estou indo ao médico (risos). Aprendi a viver bem comigo mesma. Com a idade, passei a ganhar mais resiliência e acordar todos os dias com otimismo e muita aceitação. Eu sou Maria José Motta. Eu sou Zezé Motta. Eu sou apenas uma mulher", falou ela no vídeo.



Na legenda, deixou uma breve mensagem. "Agradeço ao tempo. Agradeço à vida. Eu apenas agradeço", escreveu ela.