Publicado 28/06/2021 09:00 | Atualizado 28/06/2021 09:03

São Paulo - Paolla Oliveira foi flagrada com Diogo Nogueira, neste domingo, no Rio de Janeiro. A atriz e o cantor estavam em uma padaria no Recreio dos Bandeirantes na Zona Oeste da cidade. As fotos foram divulgadas pelo colunista Leo Dias.



Nas imagens, Paolla Oliveira e Diogo aparecem juntos na fila do caixa do estabelecimento usando máscara de proteção contra Covid-19. Nas redes, os registros levantaram suspeitas de um novo romance.

Pelo que se sabe, Paolla está solteira desde o término do namoro com Douglas Maluf, em abril 2021. Já Nogueira se separou da advogada Jéssica Vianna em fevereiro deste ano. Até o momento, nenhum dos dois comentou o flagra.