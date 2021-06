Cardi B anuncia segunda gravidez - Reprodução/Twitter

Publicado 28/06/2021 08:16

São Paulo - Cardi B anunciou, neste domingo, que está grávida do segundo filho. A rapper postou uma foto em sua conta pessoal no Twitter, onde aparece com a barriga grande e pintada de branco, com a legenda '#2' e um emoji de coração.

O anúncio nas redes sociais foi feito simultaneamente à performance no BET Awards - a premiação é voltada para artistas negros de diversas áreas do entretenimento. Cardi B se apresentou com o marido Offset e seu grupo Migos. Ao final da performance, a atriz e apresentadora do evento Taraji P. Henson brincou: "Cardi B e Offset nos deram vida - literalmente".

Ela e o marido Offset são pais de Kulture, que completou três anos em julho. Vale lembrar que quando Cardi B estava grávida de Kulture, ela também anunciou a gestação durante uma performance no Saturday Night Live, em 2018. O cantor tem outros três filhos de relacionamentos anteriores.

Veja a postagem:

Assista à apresentação: