Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank - Reprodução

Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovanna EwbankReprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 20:40

Rio - Parece que o pequeno Bless puxou estilo dos pais, o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Com apenas seis anos, o menino já chama atenção por gostar de looks ousados e coloridos. Todo coruja, Bruno Gagliasso compartilhou fotos do pequeno com seus seguidores e elogiou o filho.

fotogaleria

Publicidade

"O nome que fala é estilo né pai?! Kkkkkkkkkk..... Te Amo!", escreveu Bruno. Nos comentários, o pequeno foi celebrado e recebeu mais elogios. "Bonito de verdade!", disse Rafael Zulu. A atriz Giovanna Lancelotti, que namorava Luca, tio de Bless, também deixou seu elogio. "Ave maria", escreveu a atriz.

Confira a postagem: