Caio Castro no SBT - Reprodução

Caio Castro no SBTReprodução

Por IG - Gente

Publicado 27/06/2021 18:42

Rio - Caio Castro foi ao ar pelo SBT na noite de sábado (26). O ator presenteou o amigo e sócio Sandro com uma reforma, da qual ele participou, para o programa Te Devo Essa! Brasil exibido pela emissora de Silvio Santos. Para quem achou estranho, o ator não tem contrato fixo com a Rede Globo - deixando-o livre para outras emissoras - e sua última aparição na emissora foi em 2019, na novela A Dona do Pedaço, quando viveu o lutador Rock.

fotogaleria

Publicidade

Caio Castro arregaçou as mangas e, junto com a equipe do programa, deixou a casa de Sandro completamente diferente, usando aviões como inspiração. A aparição do ator causou estranheza no público, que se manifestou pelas redes sociais:

Apesar da aparição no SBT, existem rumores que Caio Castro é um dos principais nomes de Olho por Olho, próxima novela de João Emanuel Carneiro, com estreia prevista para 2022 na Globo, de acordo com o Uol. Ele deve fazer par romântico com a atriz Sophie Charlotte.