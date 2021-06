Jakelyne, Mariano e Geovanna - Reprodução

Jakelyne, Mariano e Geovanna Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 15:07

Rio - A relação de Mariano e Jakelyne segue firme e forme mesmo após o fim da 'Fazenda'. Em uma conversa com seus seguidores do Instagram, a modelo contou que se surpreendeu ao ver que o sertanejo fazia planos para o futuro do casal e que eles incluíam sua irmã, Geovanna Oliveira que tem síndrome de Down.

"Nem sei se ele sabe, até me emociono de lembrar. Teve um dia que ele tava conversando com um amigo dele e ele começou a falar da Geovanna. E ele falou que a Geovanna era um dos amores da vida dele e ele sabia que no futuro ela seria nossa", disse Jakelyne, emocionada, que ainda se dirigiu ao amado: "Eu quase desmaiei na hora que você falou isso".