Fernando Grostein e o marido, Fernando Siqueira - Reprodução/Instagram

Fernando Grostein e o marido, Fernando SiqueiraReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 09:26

Rio - Fernando Grostein usou o Instagram, nesta segunda-feira, para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O diretor de cinema postou cliques românticos e divertidos ao lado do marido, Fernando Siqueira, com quem está desde 2016.

fotogaleria

Publicidade

"Dia internacional do orgulho LGBTQ! Viado aqui com muito orgulho, ou qualquer nome que você quiser. Algumas fotos ao lado do maridão para celebrar a data", legendou o irmão mais novo do apresentador Luciano Huck.