Arthur Picoli e Caio Afiune - Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 08:45

Rio - Quem está com saudades do "BBB"? Fãs do reality e da amizade "Caithur" foram à loucura ao ver Caio Afiune e Arthur Picoli juntos em foto na web. Quem compartilhou o clique foi o fazendeiro por meio de seu perfil oficial no Instagram.

"Já te falei hoje, Arthur Picoli?", escreveu ele, que está careca devido a um tratamento capilar. Nos comentários, os fãs reagiram com saudosismo e comemoram o encontro. "Caithur está vivíssimo", escreveu um. "Aí que saudade do BBB", disse outro. "Eu amo essa amizade", acrescentou outra.