Publicado 29/06/2021 08:25

Rio - Marina Ruy Barbosa surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira, ao fazer topless para sessão de fotos. Nos registros publicados no Instagram, a atriz, que está no ar na reprise de 'Império', na Rede Globo, aparece cobrindo os seios apenas com os seus cabelos ruivos.

"Blue jeans", escreveu ela na publicação, que recebeu elogios de amigos e fãs. "Deusa", escreveu uma. "Que mulher", disse outra. "Maravilhosa", elogiou uma terceira.