Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:11

Rio - Marina Ruy Barbosa decidiu dividir dicas valiosas com seus seguidores. Pelas redes sociais, a atriz explicou que o contato com a natureza reduz os níveis de ansiedade e que, desde que descobriu isso, ela mesma tem procurado estar mais desconectada e em meio a formas naturais para se acalmar.

"Outro dia li que apenas 30 minutos em contato com a natureza podem reduzir o nosso nível de cortisol (o hormônio do stress). Desde então tento aproveitar ainda mais os momentos que eu posso respirar um ar puro, admirar a natureza e acalmar os níveis de ansiedade! (afinal, difícil ter alguém que não sofra desse mal hoje em dia, né?), e amo quando encontro formas naturais de me renovar, de me acalmar, de me conectar. Respirar fundo - várias vezes-, admirar o visual, desligar o telefone e relaxar são os meus melhores remédios. E vocês, me contem o que vocês fazem pra ficarem mais calminhas por aí? hihihi", escreveu a atriz.

Confira a publicação: